لاہورہائیکورٹ،پنا ہ گاہ منصوبے کے کنٹریکٹ ملازمین کی مستقل تقرری کی اپیلیں خارج
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے دورکنی بینچ نے پناہ گاہ منصوبے کے کنٹریکٹ ملازمین کی مستقل تقرری کی اپیلیں خارج کردیں۔
جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس خالد اسحاق پرمشتمل دورکنی بینچ نے 11صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کردیا۔ دورکنی بینچ کے روبرو پناہ گاہ کے ملازم قدیر سمیت دیگرنے عدالت کو بتایاکہ سنگل بینچ نے انہیں مستقل نہ کرکے حقائق کے برعکس فیصلہ دیا لہذا عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ملازمت کی مستقلی ، بنیادی حق نہیں۔ مستقل ملازمت ایک رعایت ہے جو پالیسی اور قانونی شرائط سے منسلک ہے ،حکومت چاہے تو مخصوص شرائط کے تحت اس رعایت کا اختیار استعمال کر سکتی ہے ،آئینی عدالتیں خود سے ملازم کا درجہ تبدیل کرنے کی مجاز نہیں۔