9 مئی، لاہور میں دو اور مقد مات کی کارروائی مکمل، فیصلے اسی ہفتے ہونگے
لاہور(دنیا نیوز)9مئی کو تھانہ شادمان نذر آتش کرنے سمیت 2 مقدمات کے جیل ٹرائل میں آخری چشم دید گواہ اور تفتیشی افسروں سے جراح مکمل کرلی گئی،عدالت اسی ہفتے فیصلہ سنادے گی۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں کارروائی مکمل ہو گئی ،ملزموں کے وکلا نے 64 سرکاری گواہوں پر جرح مکمل کرلی،عدالت اس مقدمے میں آج ملزموں کے آخری بیان قلم بند کریگی ۔ تھانہ شادمان نذرآتش کرنے کے مقدمے میں 45 گواہوں نے شہادت ریکارڈ کروائی،عدالت آج تھانہ شادمان کیس کی کارروائی مکمل کرے گی ۔تھانہ شادمان کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ،عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزموں کا ٹرائل جاری ہے۔