صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 مئی، لاہور میں دو اور مقد مات کی کارروائی مکمل، فیصلے اسی ہفتے ہونگے

  • پاکستان
9 مئی، لاہور میں دو اور مقد مات کی کارروائی مکمل، فیصلے اسی ہفتے ہونگے

لاہور(دنیا نیوز)9مئی کو تھانہ شادمان نذر آتش کرنے سمیت 2 مقدمات کے جیل ٹرائل میں آخری چشم دید گواہ اور تفتیشی افسروں سے جراح مکمل کرلی گئی،عدالت اسی ہفتے فیصلہ سنادے گی۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں کارروائی مکمل ہو گئی ،ملزموں کے وکلا نے 64 سرکاری گواہوں پر جرح مکمل کرلی،عدالت اس مقدمے میں آج ملزموں کے آخری بیان قلم بند کریگی ۔ تھانہ شادمان نذرآتش کرنے کے مقدمے میں 45 گواہوں نے شہادت ریکارڈ کروائی،عدالت آج تھانہ شادمان کیس کی کارروائی مکمل کرے گی ۔تھانہ شادمان کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ،عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزموں کا ٹرائل جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ کرتے ویڈیو وائرل

انمول بلوچ کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے :علی رضا

پڑھتے پڑھتے محبت ہوگئی تھی،حنا چودھری نے لو سٹوری بیان کردی

گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد رشتہ ازدواج میں منسلک

عامر خان ممبئی میں شاہ رخ خان کے ہمسائے بن گئے

نورا فتیحی کے آگے پاکستانی آئٹم سانگ غیر معیاری:یاسرحسین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak