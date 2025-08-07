بھارت سے خام مال درآمد پابندی ، تشنج ویکسین ، ادویات کی قلت
اسلام آباد(ایس ایم زمان)بھارت سے خام مال کی درآمد پر پابندی کے باعث ملک میں تشنج (Tetanus) ویکسین سمیت متعدد ادویات کی پیدا قلت ہوگئی، تشنج ویکسین حاملہ خواتین بچوں اور حادثات کا شکار مریضوں کو لگائی جاتی ہے۔۔۔
وفاقی دارالحکومت کے ہسپتالوں میں بھی تشنج کی ویکسین کی قلت ہوگئی، پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن (پی پی ایم اے) کے مطابق پاکستان میں کینسر، ٹی بی ،سمیت زندگی بچانے والی ادویات کا خام مال بھارت سے درآمد کیا جاتا تھا،، پاکستان ملکی ضروریات کی ادویات کا تقریباً 30 فیصد خام مال بھارت سے درآمد کیا جاتا تھا ،مذکورہ خام مال کا حجم سالانہ تقریباً 300 ملین ڈالر ہے ، پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن(پی پی ایم اے)(PPMA) کے مطابق بھارت سے درآمد ہونے والے اہم فارماسیوٹیکل خام مال پاکستان میں استعمال ہونے والے زندگی بچانے والی 30 فیصد ادویات کے خام میٹریل بھارت سے آتا ہے دیگر ممالک کے خام مال کی درآمد مہنگی ہے جس سے ادویات اور ویکسین کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ، اس حوالے سے ڈریپ کے سی ای او ڈاکٹر عبید نے کوئی جواب نہیں دیا۔