صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہستان کرپشن،نیب کا مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
کوہستان کرپشن،نیب کا مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنیکا فیصلہ

پشاور(آئی این پی)نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل میں مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کرلیا، منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔

نیب ذرائع کے مطابق کوہستان کرپشن سکینڈل میں مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، حکام کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہستان کرپشن سکینڈل میں جن ملزموں کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے ان میں 4 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں، مرد ملزموں میں حبیب اللہ، ریاض، نصیر، توصیف شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق ملزموں نے بے نامی اداروں کے نام پر کروڑوں روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بنائے ۔رپورٹ کے مطابق نیب پہلے ہی 32 اثاثے منجمد کرچکااور 36 ارب روپے سے زائد کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کررہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

خواتین کرکٹرز کیلئے بھی پی سی بی نے خزانے کامنہ کھول دیا

نئی ٹی 20رینکنگ، حسن نواز اور صائم کی لمبی چھلانگ

پرو لیگ کیلئے 70 کروڑ روپے درکار ہیں:رانا مجاہد

پہلے ٹی ٹونٹی میں آئرلینڈ ویمن نے پاکستان کو 11 رنز سے ہرا دیا

جولائی 2025 کیلئے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان

ناروے کپ:لیاری کے فٹبالر امان اللہ اوسلو میں غائب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak