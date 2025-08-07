کوہستان کرپشن،نیب کا مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنیکا فیصلہ
پشاور(آئی این پی)نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل میں مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کرلیا، منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔
نیب ذرائع کے مطابق کوہستان کرپشن سکینڈل میں مزید 7 ملزموں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، حکام کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہستان کرپشن سکینڈل میں جن ملزموں کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے ان میں 4 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں، مرد ملزموں میں حبیب اللہ، ریاض، نصیر، توصیف شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق ملزموں نے بے نامی اداروں کے نام پر کروڑوں روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بنائے ۔رپورٹ کے مطابق نیب پہلے ہی 32 اثاثے منجمد کرچکااور 36 ارب روپے سے زائد کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کررہا ہے۔