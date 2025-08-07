حکومت کا بجلی بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تمام تفصیلات اکٹھا کرنے کی ہدایت کردی گئی۔
ذرائع کے مطابق لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کیلئے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ کمپنیوں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے قومی شناختی کارڈ نمبرز کا ریکارڈ لیا جائیگا،گھروں پر نصب میٹرز کی تعداد بھی ریکارڈ میں شامل کر دی گئی۔ کنکشن گھر کے مالک یا کرایہ دار کے نام پر ہونے کا ریکارڈ بھی مردم شماری میں شامل کیا جائے گا ۔سروے کے دوران بجلی کے بلوں پر عائد ٹیرف کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ڈیجیٹل سروے کے دوران صارفین کے موبائل نمبرز بھی حاصل کئے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے الیکٹرسٹی پلان کے تحت مردم شماری کرنے کی ہدایت کی۔