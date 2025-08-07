پی آئی اے میں جعلی ڈگری پر برطرفی، ہائیکورٹ کا حکم امتناع ختم
کراچی(سٹاف رپورٹر)سپریم کورٹ رجسٹری میں پی آئی اے کے ملازم ندیم لودھی کی جعلی ڈگری پر برطرفی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے جاری حکم امتناع کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت گزشتہ روز ہوئی۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیی آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو ختم کرتے ہوئے پی آئی اے کو محکمہ جاتی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ ندیم لودھی نے 2015 ئمیں سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کیا تھا جس کے باعث وہ نہ صرف نوکری پر بحال رہے بلکہ ترقی پاکر آفیسر گریڈ کے گروپ 6 تک پہنچ گئے ۔ چیف جسٹس یحیی آفریدی نے سماعت کے دوران ریمارکس دئیے کہ دس برس سے آپ اسٹے آرڈر پر چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوسکتا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ہم حکم امتناع واپس لے رہے ہیں، اب فریقین کیس کی تیاری کریں۔دوسری جانب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سنٹر میں شعبہ جات کے سربراہان کی تقرری کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کے حکمِ امتناع کے خلاف دائر اپیل کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دئیے کہ اگر فریقین طے کئے نکات پر متفق نہیں ہوتے تو ہم اپیل منظور کرلیں گے۔ عدالت نے عندیہ دیا کہ وہ ہائی کورٹ سے درخواست کرے گی کہ کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ معاملہ طول نہ پکڑے اورفیصلہ محفوظ کرلیا ہے۔