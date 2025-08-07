صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غریبو ں کی زندگی امیرو ں کے رحم و کرم پر چلی گئی:جسٹس صلاح الدین

  • پاکستان
میرپور خاص(بیورو رپورٹ)سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا ہے کہ ہم جاگیردارانہ معاشرے میں رہتے ہیں۔۔۔

 اسی لئے یہاں ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، غریب لوگوں کی زندگی امیروں کے رحم و کرم پر چلی گئی ہے۔ انہوں نے میرپورخاص ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائیکورٹ کے ججوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ دلیری اور انصاف فراہم کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جو پرائیویٹ سکولوں یا پرائیویٹ ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے۔

