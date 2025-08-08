ٹرمپ نوبیل امن انعام کے حقدار :بلاول بھٹو
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ) چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سینئر ڈائریکٹر امریکی نیشنل سکیورٹی کونسل نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔
اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے اعلامیہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ آصفہ بھٹو زرداری بھی تھیں۔ ملاقات کے موقع پر سینیٹر شیری رحمان اور امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر بھی موجود تھیں۔ اعلامیہ کے مطابق بلاول اور رکی گل کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، تجارتی و سفارتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا، صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانی چاہئیں۔ وہ نوبیل امن انعام کے حقدار ہیں۔ بلاول نے پاکستان اور امریکا کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کیا اور کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے ۔امریکی نیشنل سکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل نے بلاول کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امریکا کی جانب سے پاکستان سے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔