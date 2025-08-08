پیپلز پارٹی کو مفاہمتی پالیسی سے خاصا نقصان پہنچا :حسن مرتضیٰ
لاہور (سپیشل رپورٹر )پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سسٹم کو ڈی ریل کر کے لمبی آمریت لانیوالے ذہنوں کیساتھ نہیں چل سکتی،پیپلز پارٹی کو مفاہمت کی پالیسی سے خاصا نقصان پہنچا مگر ہم نے پاکستان پہلے قرار دیکر یہ نقصان برداشت کیا۔
جو بیورو کریٹ کرپٹ ہیں انکا نام لیں، حکومت کو مشورہ دیں تو انکے ترجمانوں کو بڑی گرمی لگتی ہے ۔وہ پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں عثمان ملک،چودھری اسلم گل،جمیل منج،علامہ یوسف اعوان،میاں ایوب،چودھری اختر،آصف محمود ناگرہ،عائشہ نواز چودھری،بشریٰ منظور مانیکا،راؤخالد اور دیگر کیساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کررہے تھے ۔اس موقع پر رانا جواد،چودھری اشرف،احسن رضوی، عزیز الرحمن چن،امجد جٹ،زاہد ذوالفقار،آصف ناگرہ،عاطف رفیق چودھری،میر شکیل چنی،عارف خان،نصیر خان،چودھری ریاض،عامر نصیر ،صداقت شیروانی،بشارت صدیقی،مسعود ملک،ڈاکٹر رفیق،اسلم گڑا،ضیا ناگرہ،طاہر غالب،آغا تقی ،ذیشان شامی سمیت بیسیوں کارکن موجود تھے ۔ سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ وسطی پنجاب کے 2قومی اور میانوالی کے صوبائی حلقے سے پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے جا رہی ہے ، این اے 129سے 4اور این اے 66سے 2امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں ، نامزد امیدواروں کی مہم چلائیں گے ۔
حسن مرتضی ٰنے بتایا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے احتجاج اور راستے روکنے کے حق میں نہیں مگر قومی دن یا کسی غیر ملکی سربراہ کی آمد پر ہی پی ٹی آئی کیوں احتجاج کرتی ہے ؟،نیشنل ایونٹس کیساتھ خود کو جوڑ کر پی ٹی آئی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے ،حسن مرتضیٰ نے کہا کہ یہ مشورہ نہیں ایک پاکستانی کا مطالبہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونیوالی تباہیوں کے متاثرین کو مدد دی جائے ،متاثرہ علاقے آفت زدہ قرار دیئے جائیں،کسان مافیا نہیں بلکہ کمزور طبقہ ہے ،پانی نہ ملنے کی شکایت کریں تو سیلابی پانی میں ڈبو دیتے ہو ۔انہوں نے مزید کہا کہ حکومت آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولنا چھوڑ دے ،ساری نوکر شاہی کو کرپٹ مت قرار دیں۔حسن مرتضیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن متنازع ہے جس کا نتائج بنانے میں کردار ہے ،سمبڑیال الیکشن میں فارم 47میں تیسرے نمبر پر آنیوالے کو کاؤنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا،فارم 45پر ہمارے 90ووٹوں کو فارم 47میں 9 کر دیا گیا ،پیپلز پارٹی نے ایشوز کی سیاست کی ،میں بات کرسکتا ہوں،بندوق نہیں اٹھا سکتا ۔