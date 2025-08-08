قوم کی اصل طاقت اتحاد
اسلام آباد (وقائع نگار) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا پاکستان تمام برادریوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔
قوم کی اصل طاقت اسلحہ اور دولت نہیں عوام کے اتحاد میں پوشیدہ ہوتی ہے ، پاکستان نے جوہری صلاحیت کے ذریعے دشمن کو واضح پیغام دیا ہم کمزور نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزارتِ منصوبہ بندی کے زیرِ اہتمام ‘پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے کردار کو خراجِ تحسین’ کے عنوان سے خصوصی بیٹھک سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں مسیحی، سکھ، ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔