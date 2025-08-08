صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی امین نے پھر ہماری ناک کٹوا دی

  • پاکستان
علی امین نے پھر ہماری ناک کٹوا دی

پشاور (نیوز ایجنسیاں ) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیراعلیٰ کارکنوں کو چھوڑ کر حسب روایت پھر فرار ہوگئے۔

علی امین گنڈاپور نے ایک مرتبہ پھر ناک کٹوا دی ، میں نے کہا تھا کہ یہ جلسہ نہیں کریں گے ، پشاور میں جلسہ کرنے پر کس نے پابندی لگائی تھی یہاں کر لیتے ،تقریب سے خطاب کرتے گورنر نے کہا کہ حکومتیں اے پی سی نہیں کرتیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، بتائیں کہ وزیراعلی ٰکا کون سا بیان ٹھیک ہے ؟انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کو لانے والے بھی یہی لوگ ہیں، کوئی صوبہ اپنے طور پر کسی دوسری ریاست سے بات نہیں کرتا، یہ وفاق کا کام ہوتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پرو ہاکی لیگ میں ٹیم کی شمولیت کا معاملہ ، خصوصی کمیٹی قائم

پی ایس ایل دنیا کی دوسری دلچسپ فرنچائز لیگ قرار

وکٹوریہ نے پہلی بارنیشنل بینک اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا

پاکستانی ایتھلیٹ کا شلوار قمیض میں میراتھون مکمل کرنیکا ریکارڈ

انگلش ون ڈے کپ میں امام الحق کی شاندار سنچری

بین شیلٹن نے کینیڈین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak