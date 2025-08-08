علی امین نے پھر ہماری ناک کٹوا دی
پشاور (نیوز ایجنسیاں ) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیراعلیٰ کارکنوں کو چھوڑ کر حسب روایت پھر فرار ہوگئے۔
علی امین گنڈاپور نے ایک مرتبہ پھر ناک کٹوا دی ، میں نے کہا تھا کہ یہ جلسہ نہیں کریں گے ، پشاور میں جلسہ کرنے پر کس نے پابندی لگائی تھی یہاں کر لیتے ،تقریب سے خطاب کرتے گورنر نے کہا کہ حکومتیں اے پی سی نہیں کرتیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، بتائیں کہ وزیراعلی ٰکا کون سا بیان ٹھیک ہے ؟انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کو لانے والے بھی یہی لوگ ہیں، کوئی صوبہ اپنے طور پر کسی دوسری ریاست سے بات نہیں کرتا، یہ وفاق کا کام ہوتا ہے ۔