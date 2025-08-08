صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت نگاروں کی حوصلہ افزائی جاری ر کھیں گے

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ماہ ربیع الاول میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی ؐکانفرنس کا انعقاد شایان شان طریقے سے کیا جائے گا ۔

یہ بات وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے 50 ویں بین الاقوامی سیرت النبیؐ کانفرنس کے انعقاد کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت مذہبی امور سیرت نگاروں کی بہترین انداز میں حوصلہ افزائی جاری رکھے گی ، ان کا کہنا تھا کہ وزارت اس سال بین الاقوامی سیرت النبیؐ کانفرنس کے انعقاد کی سعادت حاصل کر رہی ہے ، نئی نسل کو اسلامی تعلیمات اور سیرت نبوی ؐسے آگاہی کے لئے یہ کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل ہو گی ، او آئی سی نے رواں ہجری سال کو آپ ؐکے 1500 ویں سال ولادت کی مناسبت سے بعنوان نبی الرحمہ منانے کا فیصلہ کیا ہے ، اسی مناسبت سے وزارت مذہبی امور نے ملک بھر میں صوبائی اور نجی سطح پر عشرہ رحمت للعالمین کے تحت تقریبات اور محافل سیرت و نعت منعقد کرنے کا پروگرام جاری کیا ہے ۔

