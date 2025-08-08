صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
14اگست کو احتجاج ہوتانظرنہیں آرہا

اسلام آباد(آئی این پی ) رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مجھے 14 اگست کو بھی احتجاج ہوتا نظر نہیں آ رہا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمران خان کا پیغام دینے سے تحریکیں کامیاب نہیں ہوں گی، جب تک عمران خان کے پیغام پر عملی طور پر لوگوں میں جوش و جذبہ نہیں پیدا کرتے کہ ان کا نکلنا ملک کیلئے ضرورری ہے ،اس لیے 14 اگست کو مجھے کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا، عمران خان مقبول ترین لیڈر ہونے کے باوجود جیل میں ہیں اور اس ناکامی کی وجہ بدنیتی پر مبنی غلط فیصلے ہیں۔

