صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف سے خواجہ آصف کی اہم ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو

  • پاکستان
نواز شریف سے خواجہ آصف کی اہم ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو

اسلام آباد (دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں،آئی این پی )سابق وزیراعظم و صدر مسلم لیگ (ن)نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی ہے ۔

خواجہ آصف نے  ملاقات کے بعد تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نواز شریف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔آئی این پی کے مطابق نواز شریف نے اس موقع پر کہا خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں،ہم نے مشکل اور آسان وقت ایک ساتھ کاٹا ہے ۔انہوں نے کہا ن لیگ میں سیاسی ورکر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔خواجہ آصف نے کہا ملک جب بھی مشکلات کا شکار ہوا نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے اس کو سہارا دیا ، کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے قربانیاں دیں آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا ۔ ملاقات ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔واضح رہے کہ ایک روز قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ خواجہ آصف نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے تاہم بعد میں انہوں نے تردید کردی۔یہ چہ مگوئیاں اس وقت سامنے آئیں جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں دعویٰ کیاکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak