نواز شریف سے خواجہ آصف کی اہم ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو
اسلام آباد (دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں،آئی این پی )سابق وزیراعظم و صدر مسلم لیگ (ن)نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی ہے ۔
خواجہ آصف نے ملاقات کے بعد تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نواز شریف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔آئی این پی کے مطابق نواز شریف نے اس موقع پر کہا خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں،ہم نے مشکل اور آسان وقت ایک ساتھ کاٹا ہے ۔انہوں نے کہا ن لیگ میں سیاسی ورکر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔خواجہ آصف نے کہا ملک جب بھی مشکلات کا شکار ہوا نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے اس کو سہارا دیا ، کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے قربانیاں دیں آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا ۔ ملاقات ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔واضح رہے کہ ایک روز قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ خواجہ آصف نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے تاہم بعد میں انہوں نے تردید کردی۔یہ چہ مگوئیاں اس وقت سامنے آئیں جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں دعویٰ کیاکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے ۔