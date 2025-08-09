ملتان :باپ نے بیٹی ،نواسی،2نواسے قتل کردیئے
ملتان ، بستی ملوک(کرائم رپورٹر، نامہ نگار)ملتان کے علاقے بستی ملوک میں باپ نے شادی شدہ بیٹی اور اسکے تین کم عمر بچوں کو قتل کردیا ملزم نے اپنی بیٹی اور نواسوں کے کلہاڑی کے وار کرکے سر تن سے جدا کردیئے ۔
پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون اپنے خاوند سے ناراض ہوکر گھر آئی ہوئی تھی جسکا اپنے خاوند سے صلح نامہ ہوا مگر باپ نے داماد کے ساتھ جانے سے منع کیا اور جھگڑے کے دوران کلہاڑی سے بیٹی اور اسکے بچوں کو قتل کردیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا ،ڈیڈ باڈیز نشتر ہسپتال منتقل کردی گئیں ۔ تفصیل کے مطابق تھانہ بستی ملوک کے علاقہ 14 فیض میں 27 سالہ ارشاد بی بی جسکی شادی اپنے چچازاد سے ہوئی تھی سے ناراض ہوکر اپنے بچوں 3سالہ محبت علی ،2سالہ احمد علی اور 2ماہ کی مہناز کے ہمراہ اپنے والد وارث کے گھر آئی ہوئی تھی جہاں اسکے خاوند نے آکر بیوی سے معافی مانگی صلح کی اور بیوی ، بچوں کو ساتھ آنے کے لئے راضی کرلیا اس بابت ارشاد بی بی کے والد وارث کو معلوم ہوا تو وارث نے بیٹی کو سختی سے منع کیا اور اپنے گھر جانے سے روک دیا جس پر گھر میں جھگڑا ہوا تو وارث نے کلہاڑی سے اپنی بیٹی اور اسکے تینوں بچوں کو بے دردی سے قتل کردیا اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی ڈیڈ باڈیز کو تحویل میں لیا اور نشتر ہسپتال منتقل کیا ملزم کو گرفتار کرلیا گیا افسوسناک واقعے پر علاقہ کی فضا سوگوار رہی دوسری جانب ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے جبکہ ڈیڈ باڈیز کے پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین کی جائے گی۔