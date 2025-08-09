خوارج کو باجوڑ سے نہیں نکال سکتے تو علاقہ خالی کر یں، حکام
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام نے باجوڑ کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں جس میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر وہ خوارج کو نہیں نکال سکتے تو علاقہ خالی کر دیں، فورسز یہ کام خود کر لیں گی۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خوارج باجوڑ میں رہ کر دہشت گرد اور مجرمانہ کاررائیوں میں ملوث ہیں۔سکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت، وزیراعلیٰ اور سکیورٹی حکام نے باجوڑ کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ۔پہلا نکتہ یہ تھا کہ زیادہ تعداد میں افغانوں پر مشتمل خارجیوں کو باہر نکالیں۔دوسرا یہ تھا کہ خارجیوں کو نہیں نکال سکتے تو ایک یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ فورسز یہ کام کر لیں۔تیسرا نکتہ یہ تھا کہ قبائل اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو حتی الامکان حد تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی، دین، ریاست اور خیبر پختونخوا کے عوام خوارج کے ساتھ کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتے ، مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے ۔باجوڑ میں ضلعی انتظامیہ نے کسانوں اور زمینداروں کو سڑک کے کنارے 100میٹر کے اندر موجود مکئی اورجوار کی فصل کاٹنے کا حکم دیدیا ۔تحصیلدار ناوگئی اور تحصیلدار واڑہ ماموند کے جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دو دن کا وقت دیتے ہوئے کہا گیا کہ کسان 10اگست تک فصل کاٹ دیں۔ عدم تعمیل کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔