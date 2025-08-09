صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے غزہ کیلئے مزید 200 ٹن امدادی سامان کی کھیپ بھجوادی

  • پاکستان
پاکستان نے غزہ کیلئے مزید 200 ٹن امدادی سامان کی کھیپ بھجوادی

اسلام آباد(آئی این پی )وزیراعظم کی خصوصی ہدایات پر پاکستان کی جانب سے غزہ کیلئے مزیدامدادی سامان روانہ کردیا گیا۔

اسلام آباد ایئرپورٹ سے مزید200ٹن امدادی سامان کی کھیپ 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے بھجوائی گئی۔ کھیپ میں 100 ٹن امدادی سامان بشمول راشن بیگز، تیار کھانا اور ادویات شامل ہیں۔سامان روانگی کی تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ۔ اس موقع پر فلسطینی سفیر سمیت حکومتی نمائندے اوراین ڈی ایم اے کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔

