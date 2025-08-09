صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی اے :سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کیلئے نیا لائسنس تیار

  • پاکستان
پی ٹی اے :سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کیلئے نیا لائسنس تیار

اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے ملک گیر سیٹلائٹ انٹر نیٹ سروس کیلئے اہم فیصلہ کر لیا، سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کیلئے ایک ہی لائسنس جاری کیا جائے گا، سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی اجازت دینے کیلئے نیا لائسنس تیار کر لیا گیاہے ۔

ذرائع پی ٹی اے کے مطابق سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کا لائسنس ٹیلی کام پالیسی 2015 کی روشنی میں تیارکیا گیا، نئے لائسنس کے بعد سیٹلائٹ کمپنیوں کو اب لوکل لوپ لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہو گی، سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنیوں کو پورے پاکستان کیلئے 14 کے بجائے اب 1 لائسنس ملے گا، لائسنس پی ایس اے آر بی کیساتھ رجسٹرڈ سیٹلائٹ کمپنیوں کو ہی جاری کیا جائے گا۔سٹارلنک نے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کیلئے 14 لوکل لوپ لائسنس اپلائی کر رکھے ہیں، سٹارلنک کے پاس بھی 14 ایل ڈی آئی لائسنس کے بجائے ایک لائسنس لینے کا آپشن ہوگا، نئے لائسنس کے بعد بھی ایل ڈی آئی کمپنیوں کے پرانے لائسنس برقرار رہیں گے ۔

