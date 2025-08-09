صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحمت اللعالمین اتھارٹی کے 6 اعزازی ارکان تعینات

  • پاکستان
رحمت اللعالمین اتھارٹی کے 6 اعزازی ارکان تعینات

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر اعظم شہباز شریف نے رحمت اللعالمین و خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اتھارٹی کے 6 ارکان تعینات کر دئیے ۔

ممتاز مصنف، محقق اور کالم نگار ڈاکٹر فاروق عادل، ڈاکٹر عزیز الرحمن، ظفر محمود ملک، ڈاکٹر فرخندہ ضیا، علامہ عارف حسین واحدی اور ڈاکٹر قبلہ ایاز ان مقرر ہونے والے ارکان میں شامل ہیں۔ ممتاز دانشور خورشید ندیم اس اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے نوٹیفکیشن کے مطابق یہ تقرری اعزازی بنیادوں پر کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak