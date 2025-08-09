رحمت اللعالمین اتھارٹی کے 6 اعزازی ارکان تعینات
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر اعظم شہباز شریف نے رحمت اللعالمین و خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اتھارٹی کے 6 ارکان تعینات کر دئیے ۔
ممتاز مصنف، محقق اور کالم نگار ڈاکٹر فاروق عادل، ڈاکٹر عزیز الرحمن، ظفر محمود ملک، ڈاکٹر فرخندہ ضیا، علامہ عارف حسین واحدی اور ڈاکٹر قبلہ ایاز ان مقرر ہونے والے ارکان میں شامل ہیں۔ ممتاز دانشور خورشید ندیم اس اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے نوٹیفکیشن کے مطابق یہ تقرری اعزازی بنیادوں پر کی گئی ہے ۔