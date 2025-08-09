شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ
شمالی وزیرستان(این این آئی)خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں آج ہفتہ کی صبح 5 بجے سے 10 اگست کی شام 7 بجے تک، جبکہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں آج 9 اگست کو کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔
جس کا نوٹیفکیشن ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا ہے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران عوام سڑکوں سے دور رہیں۔ اس دوران سکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت جاری رہے گی۔ کرفیو کا مقصد فورسز کی نقل و حرکت کے دوران شرپسندوں کی کسی بھی ممکنہ کارروائی سے شہریوں اور سکیورٹی فورسز کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے ۔مذکورہ حدود میں تمام بازار اور مارکیٹس بند رہیں گی۔خمرنگ، رغزئی، شولام تا وانا، وانا، تیارزہ گیٹ، کرب کوٹ، تنائی، عزیز آباد چوک تا درگئی پل کے راستوں پر داخلہ سختی سے ممنوع ہے ۔صرف ایمرجنسی کی صورت میں، پولیس یا سکیورٹی فورسز کی اجازت سے ، شناختی کارڈ اور دیگر ضروری کاغذات جمع کروانے کے بعد سفر کی اجازت دی جا سکتی ہے ۔تاہم، سکیورٹی فورسز کی گاڑی دیکھ کر اپنی گاڑی کو 100 میٹر فاصلے پر سڑک سے نیچے اتار لینا لازم ہوگا۔