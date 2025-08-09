بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کی حد 300یونٹ کرنے پر غور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ، دنیا نیوز) وزیراعظم شہباز شریف نے پروٹیکٹڈ صارفین کے حوالے سے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی جائے گی جو پروٹیکٹڈ صارفین کی حد 200 یونٹ سے بڑھا کر 300 یونٹ کرنے پر غور کرے گی۔
کمیٹی اپنی تجاویز کابینہ میں پیش کرے گی۔ذرائع کے مطابق 201 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین چھ ماہ تک پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلنے کے بعد ہر ماہ تقریباً 5 ہزار روپے اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے ۔کمیٹی اس بات پر غور کرے گی کہ آیا پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹس تک محدود رکھا جائے یا 300 یونٹس تک ریلیف دیا جائے ۔ ذرائع کے مطابق پروٹیکٹڈ کیٹیگری کی حد 201 کے بجائے 301 یونٹس تک بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی نے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا کہ یہ صارفین کے ساتھ زیادتی ہے کہ صرف ایک یونٹ زیادہ استعمال کرنے پر اگلے چھ ماہ تک انہیں پانچ ہزار روپے اضافی بل دینا پڑتا ہے ۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والا عام طور پر کم آمدنی والا صارف ہی ہوتا ہے ۔ موجودہ حکومت غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق 301 یونٹس کے استعمال پر نان پروٹیکٹڈ شرح لاگو ہونے کا امکان ہے ۔ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ 201 یونٹ کی حد صرف اسی ماہ کے لیے لاگو ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 201 یونٹس والی سلیب نیپرا اور وزارتِ توانائی نے جان بوجھ کر لاگو کروائی تھی۔