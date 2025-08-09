بھارتی ساختہ ڈرون مناواں کے علاقے میں آ گرا
لاہور (کرائم رپورٹر )بھارتی ساختہ ڈرون مناواں کے علاقے میں گر گیا۔ تفصیلات کے مطابق مناواں کے علاقے میں بھارتی ساختہ ڈرون گرنے کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی۔
جس پر پولیس اور حساس اداروں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، حساس اداروں کے اہلکاروں نے ڈرون کو قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کردیں، ڈرون کی سمت کو چیک کیا جارہا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، پولیس کے مطابق ڈرون جنڈیالہ روڈ پر گرا ہے ، ذرائع کے مطابق ڈرون منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، واضح رہے کہ سرحدی علاقوں میں ڈرون گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سرحدی علاقوں میں پیش آ چکے ہیں۔