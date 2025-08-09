جسٹس(ر) سید ارشد کو جبری گمشدگیوں کے کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا
اسلام آباد(نمائندہ دنیا )وفاقی حکومت نے جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی تشکیلِ نو کرتے ہوئے جسٹس (ر) سید ارشد حسین شاہ کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا جبکہ جسٹس (ر) نذر اکبر ممبر سندھ، ریٹائرڈ جج محمد بشیر ممبر اسلام آباد، جسٹس (ر) سید افسر شاہ کو ممبر خیبرپختونخوا تعینات کیا گیا ہے۔
جبری گمشدگیوں پر قائم انکوائری کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق جسٹس (ر)سید ارشد حسین شاہ نے لاہور اور کراچی میں 50 سے زائد کیسز کی سماعت بھی کی ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس (ر) ارشدحسین کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جولائی میں کمیشن نے 70 کیس نمٹائے اور 15 نئی شکایات رجسٹرڈ کیں جبکہ کمیشن نے گمشدہ افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے 50 لاکھ روپے کے پیکیج پر عمل درآمد بھی شروع کردیا ہے ۔۔اعلامیہ کے مطابق کمیشن کو اب تک مبینہ جبری گمشدگیوں سے متعلق 10ہزار607 کیس موصول ہوئے اور 31 جولائی 2025 تک کمیشن نے 8770 کیسز (82 فیصد) نمٹا دئیے ۔