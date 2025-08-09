ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کر وادیا اوروائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کے صدور کیساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ بند ی کروانے کا ذکر کیا ۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے مکمل جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا،دونوں ملکوں کے سربراہوں نے یقین دلایا کہ اب جنگ نہیں ہو گی، آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کی بجائے تجارت اور اقتصادیات کو ترجیح دیں گے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت جنگ بندی کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جارہے تھے ،میں نے روک لیا ۔انہوں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو،میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ٹرمپ نے آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان بھی کیا۔آذر بائیجان اور آرمینیا کے صدور نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل کا امن انعام دینے کی سفارش کردی ۔