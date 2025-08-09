صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کر وادیا اوروائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کے صدور کیساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ بند ی کروانے کا ذکر کیا ۔

صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے مکمل جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا،دونوں ملکوں کے سربراہوں نے یقین دلایا کہ اب جنگ نہیں ہو گی، آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کی بجائے تجارت اور اقتصادیات کو ترجیح دیں گے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت جنگ بندی کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جارہے تھے ،میں نے روک لیا ۔انہوں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو،میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ٹرمپ نے آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان بھی کیا۔آذر بائیجان اور آرمینیا کے صدور نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل کا امن انعام دینے کی سفارش کردی ۔

