مینوفیکچرنگ سیکٹر کیلئے سپر ٹیکس ریٹ میں کمی کا فیصلہ
اسلام آباد (مدثر علی رانا)حکومت نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کیلئے سپر ٹیکس کی شرح میں مرحلہ وار کمی اور بیمار صنعتی یونٹس کی بحالی کا جامع پیکیج لانے کا فیصلہ کیا ہے ۔
باوثوق ذرائع کے مطابق نئی انڈسٹریل پالیسی میں چار برسوں کے دوران سپر ٹیکس ریٹ کم ہو کر 5 فیصد رہ جائے گا جبکہ پرائمری بیلنس سرپلس ہونے کی صورت میں پانچویں سال سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ سے انڈسٹریل پالیسی کی منظوری رواں ماہ لی جائے گی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے شراکت دار اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد پالیسی فائنل کر کے وزیراعظم کو بریفنگ دے دی ہے ۔ نئی پالیسی میں کم سے کم آمدن پر سپر ٹیکس کا تھریش ہولڈ 20 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے اور 10 فیصد سپر ٹیکس کے لیے تھریش ہولڈ 50 کروڑ سے بڑھا کر ڈیڑھ ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔پالیسی کے تحت بیمار صنعتی یونٹس کی بحالی، ٹیکس ریٹس میں ریشنلائزیشن، بینک کرپسی فریم ورک میں اصلاحات، آسان بنیادوں پر کریڈٹ تک رسائی، سرمایہ کاری کا تحفظ اور برآمدات میں اضافہ شامل ہے ۔ بیمار صنعتوں کے 1068 ارب روپے کے نان پرفارمنگ لونز کی ری اسٹرکچرنگ، سود میں کمی اور 10 برسوں میں قسطوں میں ادائیگی کی سہولت دی جائے گی۔وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کے مطابق جو صنعت 12 ماہ سے بند ہو، غیر فعال ہو یا 30 فیصد سے کم استعداد پر چل رہی ہو، وہ بیمار یونٹ تصور ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آسان فریم ورک جاری کرے گا جس میں قرض کی مدت میں توسیع، شرح سود میں کمی اور نئے ورکنگ کیپیٹل تک رسائی شامل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سہولیات دینے اور ایکسپورٹ پر مبنی ترقی کو معیشت کا ستون بنانے کیلئے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔