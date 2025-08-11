ہونہار سکالر شپ کا دوسرا مرحلہ، نوجوان ذہنوں کو اڑان کیلئے پر دیدیئے : مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کے طلبہ کیلئے ہونہار سکالر شپ کا پورٹل ایک بار پھر سے کھول دیا گیا، میرے پیارے پنجاب کے طلبہ آپ کے خواب صوبے کے مستقبل کی دھڑکن ہیں۔
انہوں نے پنجاب کے طلبہ کے نام ایکس پراپنے پیغام میں کہا کہ الحمدللہ ہونہار سکالرشپ پروگرام سے 80 ہزار نوجوان ذہنوں کو پھلنے پھولنے اور اڑان کیلئے پر دئیے گئے ہیں،50 ہزار طلبہ پہلے ہی اپنے ہونہار سکالر شپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں ،مزید 30 ہزار ہونہار سکالر شپ دئیے جائیں گے اسکی تعداد مزید بڑھائی جائے گی،گزشتہ سال سے ہونہار سکالر شپ پروگرام 67 فیوچر پروف ڈسپلنز میں طلبہ کے لیے نئے دروازے کھول رہا ہے ۔وزیراعلیٰ نے کہاکہ پنجاب میں طلبہ کو وہ صلاحیتیں اور مواقع دئیے جارہے ہیں جن کے نوجوان حقدار ہیں، ہونہار سکالر شپ کے اگلے فیز کے لئے پورٹل پھر کھل چکا ہے ،طلبہ یقین کے ساتھ ہونہار سکالرشپ کیلئے اپلائی کریں اور شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کریں،طلبہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر یقین کرنے سے کبھی باز نہ آئیں،طلبہ کی کامیابی ہمیشہ میرا سب سے بڑا فخر ہے۔