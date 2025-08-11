کراچی: حادثے میں موٹر سائیکل سوار بہن، بھائی جاں بحق، والدزخمی، شہریوں نے 7 ڈمپر جلا ڈالے
کراچی (سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی میں راشد منہاس روڈ صغیر سینٹر کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے بہن،بھائی موقع پر جاں بحق جبکہ والد شدید زخمی ہوگیا۔
جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 22 سالہ ماہ نور دختر شاکر،14 سالہ احمد رضا ولد شاکر جبکہ زخمی کی شناخت 47 سالہ شاکر ولد صلاح الدین کے نام سے ہوئی۔پولیس کے مطابق حادثے کا شکار خاندان ملیر میں رشتہ دار وں کے گھر سے واپس اپنے گھر نارتھ کراچی جارہا تھا کہ راستے میں حادثہ پیش آگیا۔حادثے کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق شہریوں نے متعدد ڈمپر ڈرائیوروں کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور قریب کھڑے ڈمپرز پر پتھراؤ کیا اور 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔4 ڈمپرز کو گلشن چورنگی سہراب گوٹھ جانے والی سڑک پر جبکہ 3 کو سہراب گوٹھ سے گلشن چورنگی کی جانب جانے والی شاہراہ پر نذر آتش کیا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس و رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں بھی طلب کرلی گئیں۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو حکام نے ڈمپرز میں لگی آگ بجھائی جبکہ پولیس نے عوام کے تشدد سے زخمی ڈرائیور فردوس خان کو حراست میں لے لیا۔ ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہونے کا مقدمہ تھانہ یوسف پلازہ میں چچا کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل خطا کی دفعہ شامل کی گئی ہے ۔
ایس پی گلبرگ اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈمپرز جلانے کے واقعہ میں ملوث 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز کی مدد سے مزید گرفتاریاں کی جائیں گی۔ ادھر ڈمپر ڈرائیور فردوس خان نے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ میں گاڑی آہستہ چلا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم موٹر سائیکل والے کیسے میرے ڈمپر کے نیچے آگئے ۔فردوس خان نے مزید کہا کہ اس کے پاس ڈمپر کے تمام کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس موجود تھے ، مگر حادثے کے بعد مشتعل افراد نے موبائل فون، نقد رقم اور گاڑی کی چابیاں چھین لیں، میں تشدد کرنے والوں کو نہیں جانتا ۔گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ پر مشتعل شہری قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں، سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو قرار واقعی سزا دلوائے اور شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے ۔ادھر ڈمپرز جلانے کے خلاف ڈمپرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود سمیت ایسوسی ایشن کے دیگر رہنماؤں نے سپر ہائی وے الآصف اسکوائر کے قریب احتجاجی دھرنا دیا ، جس کے باعث حیدرآباد کی جانب سے آنے اور جانے والی ٹریفک معطل ہوگئی ۔
مظاہرین کا کہنا تھا جب تک ڈمپرز جلانے میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت تک دھرنا جاری رکھیں گے ۔لیاقت محسود کا کہنا تھا سندھ حکومت کی صبح سے رات 10 بجے تک ڈمپرز پر پابندی پہلے ہی نقصان دہ ہے اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈمپرز پر مکمل پابندی لگا دی جائے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شرپسندوں نے ہماری گاڑیاں جلائیں، اب ہم تمام پوائنٹس بند کر رہے ہیں اور سڑکیں بلاک کریں گے ۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے دھرنے کے باعث سپر ہائی وے کے دونوں ٹریک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دئیے گئے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب ڈمپرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوگئے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے ڈمپرز مالکان کو معاوضے کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی ، جس پر ڈمپرز ایسوسی ایشن نے راشد منہاس روڈ اور سپرہائی وے پر دھرنا ختم کردیا۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 مقامات پر احتجاجی دھرنے دئیے گئے تھے ۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ نقصانات کا ازالہ کل تک کر دیا جائے گا۔