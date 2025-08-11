صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14سالہ گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے جاں بحق

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ ماڈل ٹائون کے علاقے محلہ فیصل آباد میں 14 سالہ گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے جاں بحق ہو گئی۔

بتایا گیا ہے کہ نوشہرہ ورکاں کے علاقے تھابل دوچھا کے رہائشی محنت کش عابد کی بیٹی ارم محلہ فیصل آباد میں کامران نامی شہری کے گھر ملازمہ تھی ،گزشتہ روز وہ پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئی۔ کامران وغیرہ اس کی میت رات نوشہرہ ورکاں ان کے گھر چھوڑ گئے ۔ اہل خانہ نے لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے تو پولیس کو اطلاع کی جس پر ماڈل ٹائون پولیس لاش کو سول ہسپتال لے آ ئی۔ پولیس حکام کے مطابق بچی کے ورثا نے گھر کے مالکان پر تشدد کا الزام عائد کیا ہے جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حقائق سامنے آ جائیں گے۔

