صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر آباد:باراتیوں کی گاڑی کھائی میں جا گری ، 5 جاں بحق

  • پاکستان
مظفر آباد:باراتیوں کی گاڑی کھائی میں جا گری ، 5 جاں بحق

مظفر آباد (نیوز ایجنسیاں )مظفر آباد میں باراتیوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، پانچ افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے ۔پولیس نے بتایا کہ گاڑی میں 25 باراتی سوار تھے۔

جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ پولیس کے مطابق ضلع باغ کے علاقہ چمنکوٹ سے مظفرآباد کے علاقہ ڈنہ جانے والی باراتیوں کی ایک گاڑی پونیو گلی کے مقام  پرکھائی میں جا گری جس کے نتیجہ میں ایک خاتون سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے جبکہ دو شدید زخمی ہسپتال میں دم توڑ گئے ۔ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ میں 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، میتیں آبائی علاقہ کو روانہ کر دی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak