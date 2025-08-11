مظفر آباد:باراتیوں کی گاڑی کھائی میں جا گری ، 5 جاں بحق
مظفر آباد (نیوز ایجنسیاں )مظفر آباد میں باراتیوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، پانچ افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے ۔پولیس نے بتایا کہ گاڑی میں 25 باراتی سوار تھے۔
جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ پولیس کے مطابق ضلع باغ کے علاقہ چمنکوٹ سے مظفرآباد کے علاقہ ڈنہ جانے والی باراتیوں کی ایک گاڑی پونیو گلی کے مقام پرکھائی میں جا گری جس کے نتیجہ میں ایک خاتون سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے جبکہ دو شدید زخمی ہسپتال میں دم توڑ گئے ۔ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ میں 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، میتیں آبائی علاقہ کو روانہ کر دی گئیں۔