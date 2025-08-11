نارنگ، جعلی کھاد،ادویات فروخت کرنیوالے ڈیلرزپر چھاپے
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ میں محکمہ زراعت توسیع کی کارروائیاں، جعلی کھاد اور ادویات فروخت کرنیوالے ڈیلرز کیخلاف گھیرا تنگ، نمونے حاصل کرلیے گئے۔
محکمہ توسیع کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریدکے ملک فاروق احمد نے ٹیکنیکل زراعت آفیسر اقراء نذیر زراعت آفیسر ملک آصف کے ہمراہ نارنگ منڈی کے مختلف علاقوں میں زرعی ادویات اور کھاد کی دکانوں پر اچانک چھاپہ مارا اور موجود زنک ہیومک ایسڈ اور ڈی اے پی کھاد سمیت دیگر زرعی ادویات کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر تمام اشیاء کے معیار کو جانچنے کے لیے بطور ثبوت نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھجوائے گئے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریدکے ملک فاروق احمد کاکہناتھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر شیخوپورہ محمد شفیق کی ہدایت پر کاشتکاروں کو معیاری اور سستی زرعی ادویات و کھاد کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، جعلی یا غیر معیاری زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔کاشتکاروں کو نقصان سے بچانے کیلئے چھاپے جاری رہیں گے۔