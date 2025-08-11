صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ، جعلی کھاد،ادویات فروخت کرنیوالے ڈیلرزپر چھاپے

  • پاکستان
نارنگ، جعلی کھاد،ادویات فروخت کرنیوالے ڈیلرزپر چھاپے

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ میں محکمہ زراعت توسیع کی کارروائیاں، جعلی کھاد اور ادویات فروخت کرنیوالے ڈیلرز کیخلاف گھیرا تنگ، نمونے حاصل کرلیے گئے۔

 محکمہ توسیع کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریدکے ملک فاروق احمد نے ٹیکنیکل زراعت آفیسر اقراء نذیر زراعت آفیسر ملک آصف کے ہمراہ نارنگ منڈی کے مختلف علاقوں میں زرعی ادویات اور کھاد کی دکانوں پر اچانک چھاپہ مارا اور موجود زنک ہیومک ایسڈ اور ڈی اے پی کھاد سمیت دیگر زرعی ادویات کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر تمام اشیاء کے معیار کو جانچنے کے لیے بطور ثبوت نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھجوائے گئے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریدکے ملک فاروق احمد کاکہناتھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر شیخوپورہ محمد شفیق کی ہدایت پر کاشتکاروں کو معیاری اور سستی زرعی ادویات و کھاد کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، جعلی یا غیر معیاری زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔کاشتکاروں کو نقصان سے بچانے کیلئے چھاپے جاری رہیں گے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak