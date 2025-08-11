حافظ آباد:نوجوان گھریلو ملازم مبینہ تشدد سے جاں بحق
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)حافظ آباد کے محلہ اختر ٹاؤن میں گھریلو ملازم مبینہ تشدد سے جاں بحق ہو گیا، بعد ازاں متوفی کو پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی راتوں رات دفن کر دیا گیا۔۔۔
جس پر آئی جی پولیس پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گوجرانوالہ سے رپورٹ طلب کرلی جبکہ ڈی پی او نے مذکورہ واقعہ کی انکوائری کیلئے ڈی ایس پی صدر سرکل رانا جمیل قیصر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں راہگوسیداں کا 23 سالہ وسیم ریاض محلہ اختر ٹاؤن حافظ آباد میں سید نجم الحسن شیرازی کے گھر ملازم تھا جسے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کی حالت غیر ہو گئی جس کے بعد وہ دم توڑ گیا۔ جس پر آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیا تو ڈی پی او عاطف نذیر کی ہدایت پر پولیس نے رانا جمیل قیصر کی سربراہی میں مذکورہ واقعہ کی انکوائری شروع کر دی ۔دوسری جانب متوفی کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نجم الحسن شیرازی کے خاندانی ملازم ہیں میرے بیٹے پرتشدد نہیں کیا گیا ہے اور اُس نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کی۔