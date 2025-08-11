پنجاب کارڈیالوجی کے ڈاکٹرزہاسٹل میں آگ لگ گئی، 2 زخمی
لاہور (ہیلتھ رپورٹر،اپنے سٹاف رپورٹر سے) پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے ڈاکٹر زہاسٹل میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔
ریسکیو ٹیموں اور فائر بریگیڈ کے عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر فوری قابو پا لیا ،سپیشل سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن طارق محمود رحمانی موقع پر پہنچ گئے ،انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی اور ایم ایس پی آئی سی سے واقعہ پربریفنگ لی۔زخمی ہونیوالے 2افرادمیں سے ایک معمولی زخمی ڈاکٹر کوابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فارغ کردیاگیاجبکہ دوسرے شخص حارث کو جناح ہسپتال کے برن یونٹ میں شفٹ کر دیا گیا ۔حارث ایل ایل بی کا سٹوڈنٹ اور ڈاکٹر طاہر کا بھانجا ہے جو اپنے ماموں سے ملنے آیااور حادثے کا شکار ہوگیا۔صوبائی وزیرصحت خواجہ سلمان رفیق نے بھی پی آئی سی اورجناح ہسپتال کا دورہ کیااورزخمی ڈاکٹرحارث کی عیادت کی ،انہوں نے بریفنگ لی اور تحقیقات کیلئے ریسکیو کی ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے لگی تھی جبکہ عینی شاہدین نے بتایاکہ آگ لگنے سے پہلے دھماکے کی آوازسنائی دی ،دھماکے سے کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے اور لوہے کی گرل بھی دور جاگری۔