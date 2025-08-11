9مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید دو مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان
لاہور(نیوز ایجنسیاں)انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نو مئی جلاؤ گھیراؤ کے دونوں مقدمات کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج 11 اگست کو سنائے جانے کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق راحت بیکری اور تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کا عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں جج منظر علی گل نے کی، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جیل کی سکیورٹی بڑھا دی گئی تھی جب کہ ملزموں کو جیل سے باہر جانے سے بھی روک دیا گیا تھا۔واضح رہے مقدمے میں 45 ملزمان کے ٹرائل ہوئے جن میں سے 25 گرفتار جبکہ 15 اشتہاری ہیں اور ایک ملزم کا انتقال ہوچکا ہے ۔ادھر تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل کی 9 مئی کے کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پربطور اعتراض کیس کی سماعت آج ( پیر کو ) ہو گی ۔لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا۔