سپورٹس بورڈ پنجاب میں ڈائریکٹر ایڈمن محکمہ سے لگانے کا مطالبہ
راولپنڈی(زاہد اعوان/سپورٹس رپورٹر)پنجاب بھر کے سینئر سپورٹس افسروں نے سپورٹس بورڈ پنجاب (ڈائریکٹوریٹ جنرل سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب)میں ڈائریکٹر ایڈمن کی خالی نشست پر محکمہ کے اندر سے تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکرٹری سپورٹس پنجاب کو تحریری درخواست دیدی۔
ڈائریکٹر سپورٹس اور ڈویژنل سپورٹس افسروں کے دستخطوں سے بھیجی گئی درخواست میں اس اسامی کیلئے گریڈ 18 کے 4 سینئر ترین، اہل اور تجربہ کار افسروں کے نام تجویز کئے گئے ہیں۔تحریری درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل سپورٹس میں ڈائریکٹر ایڈمن واحد نشست ہے جس پر کیڈر افسر اگلے گریڈ میں ترقی پا سکتے ہیں، جس کیلئے پنجاب بھر میں 12 ڈویژنل سپورٹس افسر و ڈپٹی ڈائریکٹرز، 40 ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر اور 140 تحصیل سپورٹس افسر شامل ہیں۔ سپورٹس افسروں کی جانب سے اس عہدے کیلئے گریڈ 18 کے سینئر ترین افسروں رانا ندیم انجم، شاہ منظر فرید، رانا حماد اقبال اور فیصل امیر احمد کے نام تجویز کئے گئے ہیں جبکہ ماضی میں محکمہ کے اندر سے ڈائریکٹر ایڈمن اور ڈائریکٹر جنرل تعینات ہونے والے افسروں کے تقرر ناموں کی کاپیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ذرائع کے مطابق سپورٹس افسروں نے سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال اور ڈی جی سپورٹس خضر اقبال چودھری سے ملاقات کر کے اپنا مؤقف پیش کیا۔ سپورٹس افسروں کا کہنا ہے کہ وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کا جائز مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اس نشست پر اہل و تجربہ کار سپورٹس افسر کو تعینات کریں۔