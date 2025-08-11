میانوالی میں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن،صنم جاوید کی اچانک شرکت
میانوالی(نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک انصاف کی مرکزی رہنما صنم جاوید اور راجہ شہباز بھٹی نے میانوالی کے علاقہ احمد خان والا شہباز خیل میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن میں اچانک شرکت کی۔
کنونشن سے صنم جاوید سابق ناظم میانوالی طارق اقبال خان،راجہ شہباز اور میانوالی کے دیگرر ہنمائوں نے خطاب کیا اور حکومت پر کڑی تنقید کی،صنم جاوید نے کہا کہ فسطائیت پر مبنی نااہل حکومت کی غیر جمہوری اور غاصبانہ پالیسوں کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن ہوگئی ہے ،کنونشن جاری تھا کہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی جس پر اجتماع ختم کر دیا گیا۔