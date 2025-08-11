ماہ نور کو آئندہ ماہ دلہن بننا تھا،جہیز جمع کررہے تھے،اب کفن کا بندوبست کر رہے ،عزیز و اقارب
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) جاں بحق ماہ نور اور علی رضا کے چچا ذاکر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ نور کی آئندہ ماہ شادی تھی۔۔۔
جہیز کیلئے گھر والے ایک ایک پیسہ جوڑ رہے تھے ،ہم بچی کا جہیز جمع کر رہے تھے اور آج ہم اس کے کفن کا بندوبست کر رہے ہیں۔ انہوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ کہاں سے لائیں صبر؟ کیسے صبر کریں ؟ ہمیں صرف انصاف چاہیے ۔چچا ذاکر کا مزید کہنا تھا متاثرہ فیملی ملیر سے واپس گھر جا رہی تھی، زخمی بھائی کپڑے کا کام کرتے ہیں، ان کے دماغ میں شدید چوٹیں آئی ہیں، ماہ نور 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور علی سب سے چھوٹا تھا۔ علاوہ ازیں ماہ نور کے دادا نے بتایا کہ ماہ نور اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو دلہن بننے والی تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں، ماہ نور کے کپڑے رہ گئے تھے ، میں نے کہا تھا آج کل میں بنا لو،میرا بیٹا بھی زخمی ہے اور صدمے میں ہے ،میں کیسے بتاؤں اپنے بیٹے اور بہو کو کہ بچے نہیں رہے ، دادی کی حالت بھی غیر ہے ، بار بار پوچھتی ہیں ماہ نور اور علی اسپتال سے کب آئیں گے ؟۔