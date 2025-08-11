مصطفی آباد، 4 منشیات فروش گرفتار، 5 کلو سے زائد چرس برآمد
مصطفی آباد (نامہ نگار) پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارکر 4منشیات فروشوں کوگرفتار کرکے قبضہ سے 5کلو 850گرام چرس برآمد کرلی۔۔۔
پولیس پارٹی نے انسداد منشیات کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران ایس ایچ او تھانہ مصطفی آباد انجینئر تصدق حسین کی زیر نگرانی گورنمنٹ بوائز سکول کے نزدیک اشرف کے قبضہ سے 1کلو 500 گرام چرس ،رائے کلاں قبرستان کے قریب شبیر کے قبضہ سے 1کلو 550گرام چرس ،سرہالی روڈ المکہ کالونی کے نزدیک تصدق عرف وسیمی کے قبضہ سے 1کلو 500گرام چرس اوردفتوہ روڈ قینچی موڑ کے قریب رمضان عرف مٹھو کے قبضہ سے 1کلو 300گرام چرس برآمد کی اور مذکورہ ملزموں کو پکڑ کر اُن کے خلاف مقدمات درج کرلیے۔