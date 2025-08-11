صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :مبینہ پولیس مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)مبینہ پولیس مقابلہ، ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ روڈالہ پولیس زیر حراست 534 گ ب کے رہائشی ڈاکو مجیب احمد کو برآمدگی کے بعد واپس لے کر آرہی تھی کہ 375گ ب میں بیڑی موڑ نزد پل موٹروے کے قریب ملزم کے مبینہ ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا اور اپنے ساتھی کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے ۔تاہم پولیس کی مزید نفری نے موقع پر پہنچ کر ڈاکوؤں کا گھیراؤ کیا تو دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوگیا ، اس دوران ساتھیوں کی ہی گولیاں لگنے سے ڈاکو مجیب علی ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

