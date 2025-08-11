ظفروال : ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی
ظفروال ، شکرگڑھ (نمائندہ دنیا، تحصیل رپورٹر) ظفروال کے گردونواح میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوگئے۔
ظفروال نارووال روڈدہمتھل ساہدڑے کے قریب لاہور سبزی منڈی سے ظفروال سبزی منڈی میں پھل اور سبزی لیکر آنے والا تیز رفتار مزدا ٹرک سڑک کنارے کھڑی خراب بس سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں مزدا ٹرک کا ڈرائیور محمد سہیل ساکن موہلن موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ مزدا ٹرک بری طرح تباہ ہو گیا ۔حادثہ بریک فیل یا ڈرائیور کو اونگھ آجانے کی وجہ سے پیش آیا ۔مرنے والے ڈرائیور کی عمر 25/30 سال بتائی جاتی ہے ۔ظفروال شکرگڑھ روڈنزد رجوال موڑ کے قریب دو تیز رفتار موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجہ میں نوجوان حماد مو قع پر جاں بحق ،اسکے دوست ثاقب اور حسنین شدید زخمی ہوگئے ۔ تینوں دوستوں کا تعلق پسرور سے ہے ۔ شکرگڑھ ظفروال روڈ پرایک اور حادثے میں تیز رفتار گاڑی درخت سے ٹکرا نے سے اس میں سوار 4 نوجوان زخمی ہوگئے ، ایک کی حالت تشویشناک ہے۔