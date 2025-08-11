11 وارداتیں، شہری پونے 8لاکھ نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 11 وارداتیں، شہریوں کو پونے 8 لاکھ روپے سے زائد نقدی، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان سے محروم کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے نواب ٹاؤن میں طاہر سے 1لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،فیکٹری ایریا میں فاروق سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،ماڈل ٹاؤن میں ہارون سے 1 لاکھ35 ہزار روپے اور موبائل فون،برکی میں ہاشم سے 1لاکھ 30 ہزار روپے اور موبائل فون،اکبری گیٹ میں سلیم سے 1لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل فون،نواں کوٹ میں ماجد سے 1لاکھ 15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے لیاقت آباد اور مغل پورہ سے 2 گاڑیاں جبکہ غالب مارکیٹ، شادباغ اور گلشن اقبال سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے۔