اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا ،سرکاری گاڑی نذرآتش
کوئٹہ (کرائم رپورٹر)بلوچستان کے ضلع زیارت کے اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹے سمیت اغوا کرلیا گیا جبکہ اغواکاروں نے ان کی سرکاری گاڑی کوآگ لگا کرجلاڈالا۔
ڈپٹی کمشنر ذکاء اﷲدرانی نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل اپنی فیملی کے ہمراہ سیاحتی مقام زیزری گئے تھے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے انہیں، ان کے بیٹے ، گن مین اور ڈرائیور کو یرغمال بنایااورانہیں گاڑی سمیت لے گئے اور چند کلو میٹرکے فاصلے پر ڈرائیور اور گن مین کو چھوڑ دیا جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے جبکہ ان کی سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر سکیورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تاہم تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔اسسٹنٹ کمشنرکے دیگر اہل خانہ کو زیارت پہنچادیاگیا۔ اس سے قبل 4 جون کو اسسٹنٹ کمشنر تمپ حنیف نورزئی کو بھی اغوا کیا گیا تھا جو دو ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہ ہو سکے ،ان کے اغوا کی ذمہ داری ایک کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی۔