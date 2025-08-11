صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور اور دیگر شہروں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش

  • پاکستان
لاہور اور دیگر شہروں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش

لاہور(اے پی پی، آن لائن)محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔۔۔

 جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم و مرطوب رہنے کی توقع ہے ۔ترجمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم و مرطوب رہا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 29 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد اور آلودگی کی مجموعی شرح 77 فیصد رہی۔ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کے مطابق 13 اگست کی شام سے بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak