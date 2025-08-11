لاہور اور دیگر شہروں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش
لاہور(اے پی پی، آن لائن)محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔۔۔
جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم و مرطوب رہنے کی توقع ہے ۔ترجمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم و مرطوب رہا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 29 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد اور آلودگی کی مجموعی شرح 77 فیصد رہی۔ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کے مطابق 13 اگست کی شام سے بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے۔