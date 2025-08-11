صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر حکومتی خاموشی قبول نہیں،ایم کیو ایم

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اظہار مذمت کیا ہے۔

ترجمان متحدہ پاکستان کا کہنا تھا کہ ڈمپر کی ٹکر سے بھائی بہن کی موت دلخراش واقعہ ہے ، ڈمپر سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ایم کیو ایم ترجمان نے مزید کہا کہ ڈمپر حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر حکومتی خاموشی ناقابل قبول ہے ، ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگی خطرے میں ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، حادثات روکنے کے لیے ڈمپرز پر کڑی پابندیاں اور سخت لائسنسنگ سسٹم نافذ کیا جائے۔

