حیدر آباد :پہلی مرتبہ نوزائیدہ بچے کا پیدائش کے لمحے ہی ڈیجیٹل اندراج
کراچی (سٹاف رپورٹر) صوبہ سندھ اور ملک کیلئے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے حکومت سندھ نے پہلی مرتبہ کسی نوزائیدہ بچے کا پیدائش کے لمحے ہی ڈیجیٹل اندراج (Birth Registration ) مکمل کر لیا۔
ننھے میثم عباس کا اندراج سندھ گورنمنٹ ہسپتال قاسم آباد حیدرآباد میں محکمہ صحت اور نیشنل ڈیٹابیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا)کے برتھ رجسٹریشن / نوٹیفکیشن ٹول کے ذریعے کیا گیا۔ یہ اہم کامیابی سول رجسٹریشن اینڈ وائٹل اسٹیٹسٹکس (CRVS)منصوبے کے تحت حاصل ہوئی، جو جولائی 2025 میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی (UNFPA) کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ فی الحال سندھ کے 36 سرکاری اور 13 نجی اسپتالوں میں جاری ہے ، جس کے ذریعے پیدائش کا اندراج براہ راست صحت کے نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر بچے کو پیدائش کے لمحے ہی قانونی شناخت فراہم کی جا سکے۔