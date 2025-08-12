رولا پڑگیا ، پرتگال میں جائیدادیں خریدنے والوں کا نام لونگا : آصف
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، مریم نواز شریف چیف منسٹر بعد میں پہلے میری بیٹی ہیں، نواز شریف میرا لیڈر، میرا قائد ہے۔ رولا پڑگیا ہے تو اب نام لے کربتاؤں گا کون کون وہاں جائیدادیں خرید رہا ہے۔
ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا بیورو کریسی کا پچھلے 78 سال میں کوئی احتساب نہیں ہوا ،بیوروکریسی کو تمام قوانین اورقواعد کا پابند ہونا چاہیے جوبحیثیت پارلیمنٹیرینز مجھ پرلاگو ہوتے ہیں۔انہوں نے کہا کیا آج تک کسی بیوروکریٹ کا احتساب ہوا ہے ؟ کسی نے سوچا ہے کہ ان کے پاس کتنے پلاٹ ہیں؟ میرے پاس دوکمرے کا فلیٹ ہے ، پچھلے 25 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، میرا تو کوئی بابو محلے میں گھر نہیں ہے ، میرے پاس اپنی گاڑی ہے ، سرکاری گاڑی بھی نہیں ہے ۔ان کا کہنا تھا میں نے بیوروکریسی کی شان میں بس اتنی گستاخی کی کہ یہ پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کتنے لوگ خرید رہے ہیں یا اتنا رولا پڑ جائے گا اور اب رولا پڑگیا ہے تو میں انکوائری بھی کررہا ہوں اور نام بھی بتاؤں گا۔
خواجہ آصف کاکہناتھا اب نام لے کربتاؤں گا کہ کون کون وہاں جائیدادیں خرید رہا ہے جس کے ذریعے وہاں جائیدادیں خریدی گئیں اس نے ان کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، میں نے رولا ڈلوا دیا ہے ، اب میڈیا اس کی تحقیقات کرے ۔وزیردفاع نے کہا انہیں دوسرے تیسرے دن پتا چلاکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو (اے ڈی سی آر)سیالکوٹ کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکایت پر گرفتارکیا گیا ہے ۔ اے ڈی سی آر سے متعلق اینٹی کرپشن والے تحقیقات کررہے ہیں اس سے اُن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ، اگرشکایت درست ہوئی تو اسے سزا ہوگی، شکایت غلط ہوئی توجس نے شکایت کی اسے سزا ہوگی۔مسلم لیگ ن میں فیصلوں کے تمام اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں۔انہوں نے کہا مریم نواز کے لیے دعاگو ہوں، مریم نواز ہماری آنے والی قیادت ہے ، میں جتنی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں اتنی مریم نواز کے لیے بھی کرتا ہوں۔