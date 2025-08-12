اقلیتوں کی فلاح و بہبود، مینارٹی کارڈ کی تعداد 75 ہزار تک بڑھائیں گے : مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے قائد اعظم کا پاکستان سب کا وطن ہے اور سب یہاں اپنے عقیدے کے ساتھ محفوظ اور آزاد ہیں۔
وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لئے سرگرم تمام اقلیتی بہن بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے اقلیتوں کے قومی دن پر اپنے پیغام میں کہا اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں۔ مینارٹیز کی عزت و وقار اور تحفظ و ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت مینارٹیز کو تعلیم وترقی اور فلاح وبہبود کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ۔تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کو اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے مینارٹی کارڈمتعارف کرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔50ہزار اقلیتی بہن بھائیوں کو مینارٹی کارڈ سے سہ ماہی ساڑھے 10 ہزار روپے دئیے جارہے ہیں کارڈ کی تعداد 75 ہزار تک بڑھائی جائے گی۔وزیراعلیٰ نے کہا پنجاب کو ہی پہلا سکھ میرج ایکٹ 2024 منظور کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ابآنند کارجکو قانونی حیثیت دی گئی۔زیر التوا ہندو میرج ایکٹ 2017 کی 2025میں منظوری دی گئی ہے۔
پنجاب میں اقلیتی برادری کے لئے تعلیم، صحت، روزگار تک باآسانی رسائی ممکن بنا رہے ہیں۔ رواں مالی سال اقلیتی برادری کے لیے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ 8 ارب مختص کیا گیا۔40 تاریخی گور و دواروں، 25 چرچز اور 5 مندروں کی بحالی کے لیے بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی۔مریم نواز نے کہا صوبہ میں اقلیتی کوٹہ سسٹم پر من و عن عمل کیا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہیں بلکہ ان کو ترقی کے ہر میدان میں ان کا جائز حصہ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں محبت، رواداری اور بھائی چارہ ہماری پہچان ہوگا۔اقلیتیں پاکستان کا خوبصورت رنگ ہیں اور ہم اس رنگ کو کبھی ماند نہیں ہونے دیں گے۔