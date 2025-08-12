صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیکٹا میں لاکھوں روپے تنخواہ پر 65اعلیٰ افسروں کی کنٹریکٹ پربھرتی کا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور(خبرنگار)حکومت نے پنجاب ایجوکیشن کریکلم ، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی (پیکٹا) میں لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ پر 65اعلی افسروں کی کنٹریکٹ پربھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔

تنخواہوں کی ادائیگیوں پر ماہانہ 2کروڑ90لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے ۔نجی ٹی وی نے دستاویزات کے حوالے سے کہا ہے کہ 3 منیجنگ ڈائریکٹرز کی بھرتی کیلئے 9لاکھ 75ہزار روپے ماہانہ فی کس تنخواہ کی تجویز ہے ،10ڈائریکٹرز کی بھرتی 7لاکھ 50ہزار روپے تنخواہ پر کی جائے گی۔22ڈپٹی ڈائریکٹرز کو 4لاکھ 75ہزار روپے تنخواہ دی جائے گی،30اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو 3لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر کنٹریکٹ پر رکھا جائے گا۔

