چین کی بندر گاہ سے10الیکٹرک بسوں کا فلیٹ پاکستان روانہ:مریم نواز

لاہور(دنیا نیوز، خبر ایجنسیاں) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایکس پر پنجاب کے عوام کے لئے مسرت آمیز پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب کے اضلاع میں 20روپے میں الیکٹرک بس پر شاندار اور آرام دہ سفرہوگا۔

ایئرکنڈیشنڈ،وائی فائی اور دیگر سہولتوں سے لیس بسیں تیار کی گئی ہیں۔وزیراعلیٰ نے کہا چین کے شہر یانٹائی کی بندرگاہ پر 100 الیکٹرک بسوں کے فلیٹ کی بحری جہاز پرلوڈنگ جاری ہے جو رات پاکستان روانہ ہورہا ہے ۔ انہوں نے کہا طویل عرصے سے پبلک ٹرانسپورٹ نظام سے محروم اضلاع میانوالی،اوکاڑہ، ننکانہ صاحب، مظفرگڑھ،وہاڑی، پاکپتن اور ڈیرہ غازی خان میں ای بسیں چلائی جارہی ہیں۔ الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ڈسٹرکٹ کے لئے ماحول دوست الیکٹرک بسوں میں ایئر کنڈیشنڈ، وائی فائی اور دیگر سہولتیں بھی ہوں گی اور مکمل طور پر خودکار ٹکٹنگ سسٹم ہوگا۔وزیراعلیٰ نے کہا اضلاع میں چلائی جانے والی الیکٹرک بسوں پر سپیشل پرسن بھی آسانی سے سفر کر سکیں گے ۔ بسیں پنجاب کے شہریوں کو محفوظ، آرام دہ اور پْر سکون سفر فراہم کریں گی۔

دریں اثناء وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا نوجوانوں کے خواب کو تعبیر دینے کے لئے سب وسائل نچھاور کر دیں گے ۔ نوجوان پنجاب، پاکستان کا روشن مستقبل اور قابل قدر سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہر نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ ہے ، ہمیں ان پر فخر ہے ۔ پنجاب کا منفرد ہونہار سکالرشپ پروگرام نوجوان طلبہ کے خواب پورے کر رہا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے کہا ایڈوانس مارکیٹ بیسڈ آئی ٹی ٹریننگز نوجوانوں کو نوکری کے لیے نہیں بلکہ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ مریم نواز کلینکس میں ینگ میڈیکل گریجویٹس مریضوں کی شاندار خدمت کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا مختلف ڈیپارٹمنٹس میں جاری انٹرن شپ پروگرام نوجوانوں کے لیے عملی تجربہ اور فہم و فراست کی راہیں کھول رہا ہے ۔ پنجاب کے نوجوانوں پر اعتماد کبھی ختم نہیں ہوگا ،ان کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔

