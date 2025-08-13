سپریم کورٹ کےنئے رولز نافذ،اپیل دائر کرنیکی مدت میں اضافہ،فیس چارٹ جاری
اسلام آباد(دنیا نیوز)سپریم کورٹ کے نئے رولز نافذ کرتے ہوئے اپیل دائر کرنے کی مدت میں اضافہ کردیا گیا جبکہ نیا فیس چارٹ بھی جاری کیا گیا ہے ۔ سپریم کورٹ رولز 1980 منسوخ کر کے سپریم کورٹ رولز 2025 نافذ کئے گئے ہیں جن کا اطلاق 6 اگست سے کیا گیاہے ۔
رولز 2025 کے تحت کسی شق پر عملدرآمد میں مشکل پر چیف جسٹس کمیٹی سفارشات کے مطابق حکم جاری کر سکیں گے ، فوجداری اپیل دائر کرنے کی مدت 30 دن سے بڑھا کر 60 دن کر دی گئی، براہِ راست دیوانی اپیل کی مدت بھی 30 سے بڑھا کر 60 دن کر دی گئی۔رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل 14 دن میں دائر کی جائے گی، سپریم کورٹ فیصلوں کے خلاف نظرثانی درخواست کی مدت 30 دن مقرر کر دی گئی، درخواست گزار نظرثانی درخواست دائر کرنے کے ساتھ فوری طور پر دوسرے فریق کو نوٹس دے گا۔نظرثانی درخواست کے ساتھ فیصلے یا حکم کی تصدیق شدہ کاپی لازمی ہوگی، نئے شواہد پر مبنی درخواست میں مصدقہ دستاویزات اور حلف نامہ لازمی قرار دے دیا گیا، درخواست پر دستخط کرنے والا وکیل یا فریق نظرثانی کی بنیاد مختصر طور پر بیان کرے گا۔غیر سنجیدہ یا پریشان کن نظرثانی درخواست پر وکیل یا فریق پچیس ہزار روپے تک لاگت کا ذمہ دار ہوگا۔
نظرثانی کی درخواست ممکنہ طور پر وہی بینچ سنے گا جس نے فیصلہ دیا تھا، جج کے ریٹائر یا مستعفی ہونے پر بینچ کے دیگر جج درخواست سُنیں گے ، جیل درخواستوں پر کوئی کورٹ فیس نہیں لی جائے گی۔سپریم کورٹ رولز 2025 کے تحت نیا کورٹ فیس چارٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو 6 اگست 2025 سے نافذ العمل ہے ۔سی پی ایل اے /سول اپیل کی فیس 2500 روپے ، آئینی درخواست کی فیس 2500 روپے ، سول ریویو کی فیس 1250 روپے ہوگی، سکیورٹی چالان کی فیس 50 ہزار روپے ہوگی، انٹرا کورٹ اپیل فیس 5000 روپے مقرر کی گئی ہے ۔پاور آف اٹارنی فیس 500 روپے ، کیویٹ (Caveat) فیس 500 روپے ، کنسائز اسٹیٹمنٹ فیس 500 روپے ہوگی، انٹر اپیئرنس کی فیس 100 روپے ہوگی، حلف نامہ فیس 500 روپے ہے ، درخواست فیس 100 روپے مقرر کی گئی ہے ۔واضح رہے کہ چیف جسٹس یحیی آفریدی نے رولز کی تیاری کے لیے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی، کمیٹی کے ارکان میں جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل احمد عباسی شامل تھے ۔ کمیٹی نے ججز، سپریم کورٹ آفس، بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز سے تجاویز طلب کیں۔