سرکاری حج سکیم: آن لائن پورٹل، بینکوں کے ذریعے 91 ہزار 300 درخواستیں جمع

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) سرکاری حج سکیم کے تحت آن لائن پورٹل اور نامزد بینکوں کے ذریعے 91 ہزار 300درخواستیں جمع ہو گئیں۔

بقیہ نشستوں پر حج درخواستوں کی وصولی 16 اگست تک جاری رہے گی، دستیاب سیٹیں مکمل ہوتے ہی حج درخواستوں کی وصولی فوری روک دی جائے گی ،سرکاری حج سکیم میں 40 روزہ لانگ اور 25 روزہ شارٹ حج پیکیج کی سہولت ہوگی ،درخواست کے ہمراہ پیکیج کے مطابق 5 یا ساڑھے 5لاکھ کی پہلی قسط جمع کرانا لازمی ہے ، حج واجبات کی دوسری قسط یکم نومبر سے وصول کی جائے گی،بیرون ملک مقیم پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد بھی درخواست جمع کروانے کے اہل ہیں۔

